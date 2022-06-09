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Технологии
9 июня 2022  18:25

Сервис «Яндекс. Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира

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Городской сервис по составлению маршрутов «Яндекс. Карты» уберет границы государств на обзорной карте мира, основной акцент будет сделан на природные объекты. 

«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», – передает ТАСС сообщение компании.

Там также добавили, что обновление коснется и веб-версии, и мобильного приложения.

В «Яндексе» подчеркнули, что на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и многие другие природные ландшафты. Изменения будут вносится постепенно.

 

#яндекс карты
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