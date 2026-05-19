Сервис посадки по биометрии появится на направлениях из Нижнего Новгорода

Сервис посадки на поезд по биометрии, который заработал в апреле 2025 года, проходит тестирование на новых направлениях и уже летом 2026 года может быть запущен на маршрутах Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на полях конференции ЦИПР, передает «Время Н».

Сейчас система биометрической посадки действует на трех маршрутах: Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново и Москва – Кострома. Параллельно идут испытания новых направлений – Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново. Их полноценный запуск планируется летом 2026 года.

По словам Дмитрия Григоренко, во время посещения нижегородского вокзала он ознакомился с работой системы и отметил, что вся процедура занимает не более десяти секунд и позволяет обходиться без предъявления паспорта. Он сообщил, что принято решение о расширении сервиса на новые маршруты.

При этом вице-премьер подчеркнул, что использование биометрии остается добровольным, а в любых сценариях обслуживания пассажиров она рассматривается как альтернативный способ получения услуги.

Чтобы воспользоваться посадкой по биометрии, пассажиру необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе и дать согласие на обработку персональных данных.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Нижний Новгород стал одним из первых городов, где пассажиры «Ласточки» получили возможность проходить посадку по биометрии. Он выразил уверенность, что в будущем сервис станет востребованным у жителей региона и гостей области и будет постепенно распространяться на другие направления Горьковской железной дороги.