Сервис «ПолитМаркет» собрал информацию обо всех кандидатах в Госдуму от Татарстана

Избиратели Татарстана могут ознакомиться со всеми кандидатами на предстоящих выборах в Государственную Думу России, выдвинутых от республики. Информацию о них собрал сервис Политмаркет.рф.

На странице «Кандидаты» представлены профили всех зарегистрированных кандидатов в депутаты нижней палаты Федерального Собрания.

Проект предполагает, что с помощью тестирования избиратель может определить кандидата, который совпадает с ним в политических взглядах. Система сайта «запоминает» ответы кандидатов и сравнивает их с ответами пользователей, определяя наиболее подходящего претендента.

«На данный момент сервис активно собирает базу из ответов кандидатов и приглашает к участию тех политиков, которые еще не проходили тестирование», — отмечают инициаторы проекта.

Для связи кандидат может написать на почту проекта: support@polit.market. После этого он получит полный доступ к своему профилю и сможет пройти тестирование.

Избирателям уже доступна регистрация на сайте. Она позволит подписаться на профиль кандидата и оперативно узнать о возможности пройти тестирование.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.