Сервис «Политмаркет» предлагает жителям Татарстана выбрать подходящую партию

С 17 по 19 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы России VIII созыва. В Татарстане в бюллетени включены 14 политических партий и в общей сложности 53 кандидата в шести одномандатных округах. Определить политические взгляды можно с помощью сервиса Политмаркет.рф.

Результаты теста позволяют узнать партию, чья программа наиболее соответствует личной позиции человека. Цель инициативы — помочь жителям республики разобраться в кандидатах и партиях. Это позволит избирателям точнее определиться с выбором, убеждены организаторы проекта.

Чтобы пройти тестирование, пользователям необходимо указать свой адрес и ответить на 20 вопросов (ответы предполагают выбор только из «Да» и «Нет»). В частности, предлагаются вопросы о внешней политике России, введении обязательного раздельного сбора мусора и так далее.

Сервис изучает ответы пользователя, выявляет, насколько это возможно, его ценностные установки и в итоге предлагает партию, программа которой наиболее соответствует взглядам пользователя.

При этом в подборке результатов может оказаться несколько партий. Сервис отображает в процентах, насколько позиция и программа той или иной политической силы соответствуют ценностям и убеждениям пользователя, определенным по итогам тестирования.

Кроме того, на сайте Политмаркет.рф представлены все зарегистрированные кандидаты и все партии, выдвинувшие списки для участия в выборах депутатов нижней палаты российского парламента. Здесь можно зайти на личную страницу любого кандидата, изучить информацию о нем и ознакомиться с программами партий.