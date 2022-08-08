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Технологии
8 августа 2022  09:18

Сервис по оплате услуг ЖКХ может появиться на госуслугах в 2023 году

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Уже в следующем году на портале госуслуг может появиться сервис по предоставлению электронных квитанций для оплаты ЖКХ, сообщает, ссылаясь на Минцифры России, ТАСС.

Сейчас ведомство совместно с Минстроем изучает возможность предоставления таких документов и ведет подготовку для внесения необходимых изменений в законодательство. «Документы будут приходить в личный кабинет госуслуг. Также в личном кабинете планируется обеспечить возможность оплаты ЖКУ и внесения показаний приборов учета. Запуск сервиса планируется в 2023 году», — отметили в министерстве.

#госуслуги #оплата жкх
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