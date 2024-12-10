Сервис «Локоло» станет новой версией приложения «Услуги РТ»

Цифровой сервис «Локоло» станет единым приложением для жителей Татарстана. Это будет новая версия приложения «Услуги РТ». Об этом сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Приложение "Услуги РТ" было запущено в 2009 году. Сейчас оно устарело, много жалоб по нему получаем. В будущем будет одно единое приложение, которое объединит вопросы ЖКХ, общение с соседями, с государством и классические госуслуги», - рассказал замглавы Минцифры.

Изначально сервис «Локоло» объединил горожан, бизнес и управляющие компании на одной платформе.

«Сначала это был сервис для ЖКХ, соцсеть для соседей. Но он сильно разросся. Здесь впервые появились садовые некоммерческие товарищества. Раньше пласт ведения садоводства вообще не был оцифрован ни в республике, ни в стране. Теперь есть подсистема "Электронный сад"», - отметил Габдрахманов.