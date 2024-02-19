Сервис ФНС России поможет покупателям проверить чеки

Покупка любого товара или услуги должна оставлять финансовый след в виде кассового чека. Покупатель приобретает товар и передает деньги продавцу, продавец подтверждает это кассовым чеком со всей необходимой информацией. Вместе с кассовым чеком покупатель получает не только свидетельство, что оплатил покупку, но и гарантии, предоставляемые по закону о защите прав потребителей.

В связи с этим Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану рекомендует гражданам использовать мобильное приложение «Проверка чеков ФНС России» и с его помощью проверить кассовый чек на подлинность. Удобное и простое в использовании приложение поможет гражданам хранить все кассовые чеки в электронном виде в одном месте и вести электронный семейный бюджет. При необходимости чеки из этого приложения можно использовать и для подтверждения социального налогового вычета, отмечают налоговики.

Кроме того, у пользователей мобильного приложения «Проверка чеков ФНС России» есть уникальная возможность проверить добросовестность продавца, а при необходимости — сообщать о нарушении (например, об отказе в выдаче чека).

Электронный чек имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, но не подвержен потере или повреждению. К тому же его всегда можно предъявить в случае необходимости для подтверждения покупки при обращении по гарантии или возврате товара, подчеркивают в УФНС по РТ.

Налоговые органы призывают не оставлять без внимания ни один случай невыдачи кассового чека при совершении покупки и использовать сервис «Проверка чека ФНС России» в качестве механизма народного контроля. В случае отсутствия чека или указания неверной информации в нем налоговики советуют отправить им жалобу через мобильное. Обращение может стать основанием для проверки действий недобросовестных предпринимателей.

В текущем 2024 году на территории Республики Татарстан возобновлены мероприятия по реализации отраслевого проекта «Общественное питание» для защиты прав потребителей, обеспечения равных условий для ведения бизнеса и контроля объема выручки. Сотрудники налоговых органов регулярно анализируют данные, передаваемые контрольно-кассовой техникой, на сегодня это 89 729 единиц. Основное внимание уделяется тем точкам общепита, где наблюдается снижение денежных расчетов и отсутствие выручки.

В общей сложности момента перехода на онлайн-кассы налогоплательщиками Республики Татарстан сформировано чеков на сумму 6 трлн 972 млрд рублей.