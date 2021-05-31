Сервис экспресс-доставки из «Перекрестка» расширил свое присутствие в Татарстане

Торговая сеть «Перекресток» продолжает развитие услуг экспресс-доставки и самовывоза продуктов из ближайшего супермаркета в Республике Татарстан и Ханты-Мансийском автономном округе и объявляет об их запуске в Нижнекамске, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. В каждом из городов сервис экспресс-доставки и самовывоза будут запущены на базе нескольких действующих супермаркетови покроют от 60 до 80% домохозяйств.

Ранее сервис был запущен в Казани, Набережных Челнах и Сургуте.

Услуга доставки позволяет дополнить ежедневный поход в магазин возможностью онлайн-заказа ассортимента супермаркетов «Перекресток». Сборка заказа происходит в ближайшем от клиента магазине, что позволяет быстро получить самые свежие товары. Минимальный порог заказа отсутствует, а стоимость доставки составляет 99 рублей. При заказе на сумму от 1700 рублей — доставка бесплатная. За каждую покупку на карту лояльности начисляются баллы, которыми в дальнейшем можно оплачивать заказы.

Чтобы жители этих городов смогли протестировать новую услугу, в первые 2 недели после запуска в мобильном приложении на главном баннере в разделе «Каталог» будет доступен промокод на бесплатную доставку.

Услуга самовывоза заказов, сделанных и оплаченных в мобильном приложении, возможна из пунктов выдачи любого удобного супермаркета (выбранного предварительно) в течение дня. Основное ее преимущество в том, что клиент может заказать табачную и алкогольную продукцию (при предъявлении паспорта ), которых нет в ассортименте экспресс-доставки. Также если в магазине есть специальная оборудованная касса для самовывоза, то клиент обслуживается без очереди.

Каждый заказ сотрудники магазина собирают с учетом всех мер безопасности, доставка осуществляется бесконтактным способом. В приложении покупателям доступен весь ассортимент продуктов из супермаркета «Перекресток» — более 15 тысяч позиций. Особое внимание в работе сервиса уделяется удовлетворенности покупателей, в частности качеству сборки и программе подготовки сборщиков, поэтому число повторных заказов составляет 60%.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить мобильное приложение «Перекресток» (доступно в AppStore и GooglePlay).

«Сегодня с помощью сервиса экспресс-доставки мы осуществляем более 16 тысяч заказов в сутки. Мы развиваем наши сервисы для того, чтобы нашим покупателям было комфортно совершать ежедневные покупки — не тратя свое время на поход в магазин, а уделяя его более важным заботам. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим расширять географию присутствия нашей услуги», — отметил руководитель управления сервисов экспресс-доставки и самовывоза торговой сети «Перекрёсток» Евгений Чечеткин.