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Сервис для альметьевских трубников получил национальную премию «КулибИТ 2024»
Национальную премию в области цифровизации «КулибИТ 2024» за лучший ИТ-проект получил цифровой сервис Объединенной металлургической компании (ОМК), с помощью которого сотрудники планируют рабочий график и управляют своим доходом. Сервис уже активно используют рабочие трубного завода ОМК в Альметьевске.
Как рассказали на заводе, с запуском сервиса «Мои возможности» весь процесс организации сверхурочной или работы в выходной день для одного работника занимает в ОМК до 10 минут, раньше на это уходило более 2 часов.
С помощью многофункциональной онлайн-платформы руководители производственных подразделений компании оперативно отслеживают необходимость в дополнительном персонале и находят его. Если сотрудники нужны участку, заявку оставляет его руководитель, а заводчане при желании отзываются и оформляют выход на сверхурочную работу или работу в выходной.
Сами работники тоже могут проявить инициативу и предложить свои услуги в свободное от основной работы время. В случае, если их заявку приняли, они получают приглашение от подразделения и сразу же видят, сколько заработают. На платформе рабочие также видят распорядок работы, расчетный лист, сверяются с графиком отпусков коллег, планируют обучение в корпоративном университете.
Премия «КулибИТ» проходит четвертый год и заслужила признание как объективный конкурс ИТ-проектов.
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