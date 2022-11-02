Сертификат молодоженов на обследование репродуктивного здоровья выдали 80 парам в Казани

Проект «Сертификат молодоженов» стартовал 1 октября. Молодым казанским парам, которые узаконили свои отношения, предлагают пройти обследование репродуктивной системы в частной клинике. Об этом «Татар-информу» рассказала главный репродуктолог Минздрава РТ Фирая Сабирова.

Каждый вторник органы ЗАГСа собирают клуб молодой семьи – пары, которые собираются регистрировать свой брак. Там им рассказывают, что делать на церемонии, а теперь и дарят сертификаты. Фирая Сабирова призналась, планировалось дарить их при подаче заявления на регистрацию брака, но, как выяснялось, молодежь чаще подает заявление через портал Госуслуг.

«Мы раздали порядка 80 сертификатов. Понятно, что мы их дарим людям, у которых через считанные дни свадьба и им немного не до обследований. Пока у нас четыре обращения, но тем не менее пары приходят, и мы начинаем работу», – заметила главный специалист по репродуктивному здоровью республики.

Здоровье проверят обоим супругам.

Первичную консультацию женщине проведет акушер-гинеколог. Врач проведет осмотр, возьмет мазок для лабораторных исследований, проведет УЗИ органов малого таза, после получения всех анализов проведет заключительную встречу с выдачей рекомендаций в зависимости от репродуктивных планов супругов и результатов проведенного обследования.

Мужчину же ждет консультация уролога-андролога, который выявит факторы риска, осмотрит его, возьмет мазок для исследования, проведет УЗИ органов малого таза. Также в списке анализов – спрермограмма. Завершит обследование консультация уролога-андролога по результатам всех исследований.

Если пара планирует детей в ближайшее время, то специалисты расскажут о том, как правильно подготовиться к зачатию. А если нет – о подходящих метордах контрацепции.

«Есть понятие предгравидарной подготовки, она начинается за три месяца до зачатия, единичная женщина может сказать, я хочу забеременеть и перед этим обследоваться. Чаще всего женщины приходят на прием к акушер-гинекологу уже беременными. И мы имеем дело с беременностью, которая уже наступила. “Сертификат молодоженов” – это входной билет к гинекологу и урологу, чтобы молодожены к нам пришли до того, как они зачали ребенка и этим обезопасили себя от вынужденного аборта из-за возможных инфекций и защитили здоровье будущего малыша», – отметила репродуктолог.

К тому же, врачи на таком обследовании могут увидеть факторы риска развития бесплодия у пары. А в этом случае, чем раньше начать лечение, тем выше вероятность родить здорового малыша.

К тому же сертификатом могут воспользоваться супружеские пары, которые заключили брак в 2022 году. Достаточно позвонить в частную клинику и назвать промокод «Сертификат молодоженов». Проект будет работать до конца года, однако Фирая Сабирова подчеркнула, что будет настаивать на его продолжении в 2023 году.