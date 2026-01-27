Серохвостов поддержал Коростелева и Непряеву и объяснил, в чем лыжники лучше биатлонистов

Даниил Серохвостов

Российский биатлонист Даниил Серохвостов, победитель и призер этапов Кубка мира в эстафетах, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» выразил свою поддержку лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, которые выступят на предстоящих Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Серохвостов признался, что внимательно следит за их выступлениями на международной арене:

«Конечно, слежу за тем, как они выступают на Кубке мира. Я был очень рад, что их допустили, пусть и в нейтральном статусе. Это был необходимый шажочек к тому, чтобы пробиться на Олимпиаду. Очень рад за них».

Также на вопрос о соперничестве с лыжниками признал, что вторые превосходят биатлонистов.

«Мог ли бы как Эйнар Хедегарт, попробовать отобраться в олимпийскую команду по лыжным гонкам? Попробовать мог бы, но не отобрался бы. Лыжники точно сильнее нас. Я даже предсезонные старты ни разу у них не выигрывал. А на их главные старты у меня попасть не получилось, хотя и очень бы хотелось. И не удастся, наверное. Я был бы очень рад, если бы мне удалось в топ-10 на лыжной гонке попасть. А месту в топ-6 я был бы просто счастлив, — цитирует Серохвостова «Чемпионат».

Ранее Коростелев и Непряева успешно прошли специальную комиссию, которая рассматривает право нейтральных атлетов на участие в Олимпийских играх. Благодаря этому решению они смогут принять участие в главных стартах четырехлетия.