Серию концертов для особенных детей даст оркестр La Primavera

Казанский камерный оркестр La Primavera дал старт серии концертов в школах-интернатах Татарстана для детей с ограниченными возможностями здоровья. Музыканты планируют посетить Елабугу, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Арский и Кукморский районы. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов подготовил для ребят специальную интерактивную программу «От гавота до фокстрота».

«В инклюзивном воспитании требуется участие не только врачей и педагогов, но и деятелей искусства – ведь искусство дарит новые эмоции и впечатления. Кроме того, дети с ОВЗ, живущие в интернатах, не имеют возможности выезжать и посещать концерты, поэтому мы едем с концертами сами», — рассказал маэстро Абязов.

Концерты проходят в формате викторины с несложными вопросами: ребята имеют возможность принимать в программе самое активное участие. Программа реализуется на средства гранта Министерства культуры Татарстана, выделенного лучшим учреждениям культуры.

Ранее оркестр La Primavera дал серию бесплатных концертов для детей из сельских школ «Мелодии из мобильника», повторив её для воспитанников интернатов республики.

Всего будет дано 12 концертов, тур завершится 16 января.