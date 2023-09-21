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Серия взрывов прогремела в Киеве
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В Киеве прогремела серия взрывов, сообщает ТАСС.
По данным агентства, в Святошинском районе имеются перебои с электричеством и водоснабжением. На месте работают экстренные службы.
Отмечается, что в частности взрыв произошел в Дарницком районе, начался пожар, были повреждены нежилые помещения.
Кроме того взрывы прозвучали в Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах Киева.
Также сообщалось о срабатывании систем ПВО.
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