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Руc Тат
Происшествия 21 сентября 2023 10:01

Серия взрывов прогремела в Киеве

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В Киеве прогремела серия взрывов, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Святошинском районе имеются перебои с электричеством и водоснабжением. На месте работают экстренные службы.

Отмечается, что в частности взрыв произошел в Дарницком районе, начался пожар, были повреждены нежилые помещения.

Кроме того взрывы прозвучали в Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах Киева.

Также сообщалось о срабатывании систем ПВО.

#киев
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