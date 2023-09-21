Серия взрывов прогремела в Киеве

В Киеве прогремела серия взрывов, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Святошинском районе имеются перебои с электричеством и водоснабжением. На месте работают экстренные службы.

Отмечается, что в частности взрыв произошел в Дарницком районе, начался пожар, были повреждены нежилые помещения.

Кроме того взрывы прозвучали в Голосеевском, Деснянском и Шевченковском районах Киева.

Также сообщалось о срабатывании систем ПВО.