Спецбригады и голодные лидеры. Как «Ак Барс» поймал стабильность и тормознул «Авто»

Команда Анвара Гатиятулина внешне очень легко остановила 11-матчевую победную серию «Автомобилиста», обыграв команду из Екатеринбурга со счетом 4:1. За счет чего «Ак Барс» ближе к плей-офф обретает стабильность и лоск, а также основные причины этого процесса - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Завершили екатеринбургскую серию и продолжили свою. Поймали стабильность?

После матча Николай Заварухин без лишних вопросов от журналистов, любящих клише а-ля «игра за 4 очка» сам заявил, что таковой она и была. И действительно, перед очной встречей у команд было по 70 очков при равном количестве игр – очевидно, что тот, кто побеждал, отрывался от соседа. Теперь, благодаря этой победе «Ак Барс» остается лучшей командой на Востоке по потерянным очкам и потенциально может возглавить конференцию уже в нынешнем месяце.

Другим знаковым моментом стал конец одиннадцатиматчевой серии побед «Автомобилиста». Важно, что в течение этой колоссальной серии екатеринбуржцы обыгрывали и топов, и прямых конкурентов как «Спартак» (3:2), «Салават Юлаев» (4:1) и «Авангард» (2:1).

Серия для «Авто» прервалась символически. Та команда, которую екатеринбуржцы унизительно выбивали на старте прошлого плей-офф, разрушила надежду на двенадцатую викторию, продлив уже свою победную серию до пяти встреч. Даже Анвар Гатиятулин на эмоциях начал свою пресс-конференцию с татарского «серия давам итә» (серия продолжается – прим. «ТИ-Спорт»), чтобы подчеркнуть, что его команда наконец-то уловила ту стабильность, которой так не хватало его команде в течение почти всего регулярного чемпионата. Пара-тройка побед казанцев обязательно прерывались поражениями и невзрачными играми. Это первая подобная серия, и что приятно – она случилось уже ближе к решающей стадии регулярки и в преддверии розыгрыша Кубка Гагарина.

У «Автомобилиста» же символизм в негативную сторону. Споткнуться в своем победном походе о «Ак Барс», причем в такой безапелляционной форме – серьезный удар по амбициям Екатеринбурга в предстоящем плей-офф.

Большинство радует, но есть нюансы

Эксперты и комментаторы любят повторять, какое хорошее в нынешнем году у «Ак Барса» меньшинство, но последние игры показывают, что в целом игра в неравных составах у команды Анвара Гатиятулина на высоком уровне.

Сейчас «барсы» занимают седьмое место среди всех команд по реализации большинства. В 52 матчах они забросили уже 33 гола, два из которых – вчера в ворота Екатеринбурга. А вчера казанцы реализовали две попытки из четырех.

Это подтверждает, что игра в неравных составах – тот самый козырь «Ак Барса» Анвара Гатиятулина, которым он может брать упорные серии «на тоненького» в весенних играх на вылет.

Но нужно признать честно и другой факт: «Автомобилист» в этот вечер сделал все, чтобы у казанцев были эти самые шансы в большинстве. 15 штрафных минут уральцев уже предполагали, что надеяться на что-то в Казани им будет сложно. Это признавал и наставник гостей.

«Неприятно прерывать победную серию в матче за четыре очка. В меньшинстве невозможно обыграть «Ак Барс», это основное», - сходу сказал ключевое Николай Заварухин.

Фото: ak-bars.ru

Далеко не самый удачный день для «Автомобилиста», и рассчитывать на повторение подобного сценария в екатеринбургской игре или гипотетически в плей-офф точно не стоит.

Есть, правда, и ложка дегтя для «Ак Барса». В третьем периоде большинство уже не было таким эффективным. Целых 9 минут было у казанской команды, чтобы реализовать свое численное превосходство, когда сначала 5 минут получил Ник Меркли, а потом и двойной штраф схватил Джесси Блэкер. Но на этот раз запала уже не хватило.

Наставник «Ак Барса» объяснял это интенсивным графиком и последствиями нагрузки. И это объяснение звучит вполне складно.

«Все-таки четвертый матч через день, возможно, накопилась усталость. Тем не менее, у нас были хорошие моменты, не хватало завершения», - сказал Гатиятулин.

Александр Барабанов – лучшее приобретение «Ак Барса» последних лет

Тюбетейка у Александра Барабанова – это уже вполне данность, к которой все привыкли в нынешнем сезоне. Что символично, форвард обошелся в этой игре без заброшенных шайб и набранных ассистентских очков, и все-равно был выбран своими партнерами лучшим хоккеистом матча.

Это важный момент. Очевидно, что команда видит и ценит вклад своей звезды на льду вне зависимости от его результативных действий. Александр проделал невероятную работу в качестве «клея» как для своего звена, так и для спецбригады. Оттарабанил у бортов, раздавал пасы партнерам. У него 5 бросков по воротам – больше, чем у кого-либо в «Ак Барсе».

Пожалуй, сейчас уже можно прямо говорить, что Барабанов – это лучший трансфер в исполнении нынешнего генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина после давнего приобретения Кирилла Семенова, которого также удалось перехватить у топов, желавших заполучить обладателя Кубка Гагарина 2021 года после возвращения из-за океана.

Фото: ak-bars.ru

У Барабанова уже шикарные 47 (19+28) очков в 52 играх сезона. Он все еще голоден, он хочет прибавлять в каждой игре и приносить пользу. Барабанов – именно тот лидер, которого не хватало в прошлом сезоне на фоне стареющих звезд, не желающих вытаскивать из себя ресурсы.

Пустозеров раскрывается раньше, чем ожидали

Когда в конце декабря «Ак Барс» завершал дедлайн переходов не на самой мажорной ноте, успев прихватить в последний момент только Алексея Пустозерова, никто особого восторга не испытывал. В свой последний сезон в «Салавате Юлаеве» он провел весьма блеклый последний сезон, забросив всего 1 шайбу в 38 играх.

Но Алексей сразу показал, что ради перехода в «Ак Барс» готов пойти на многое – и на набор формы в Альметьевске, и на двусторонний контракт со скромными цифрами. И после недолгой «ссылки» в «Нефтяник» он приехал и вцепился в свою возможность.

У экс-уфимца уже 5 (3+2) очков в 11 играх за «Ак Барс». Почти каждую вторую игру он приносит реальную статистически осязаемую пользу. Вчера у него очередной ассистентский балл, а также силовые приемы, блокированные броски и классные перехваты шайбы.

Внезапно ему даже отвели место в спецбригаде большинства вместо Ника Петана, что можно расценивать как официальное признание Пустозерова не просто игроком основного состава, а важным элементом атакующей игры «Ак Барса».

Фото: ak-bars.ru

«Смотрели, кто больше подойдёт под роль, решили, что Алексей справится на этой позиции. В принципе, он неплохо играет там. У нас с начала сезона некоторые ребята получили новые роли, на которых ещё не играли, и все они адаптировались. В принципе, и Алексей с каждой игрой прибавляет», - комментировал Гатиятулин.

Когда наберет форму Эрик О’Делл?

Куда печальнее дела у другого новичка «Ак Барса» Эрика О’Делла. За шесть матчей у канадца всего 2 (!) броска по воротам, и больше ничем он не запомнился.

«У него была большая пауза без игр, он потихоньку набирает форму. Эрик делает много другой хорошей работы, а очки – дело времени», – рецензировал игру новичка Гатиятулин.

Это правда. Эрик пока делает ту работу, которую способен в условиях своего долгого восстановления – работает на точке. Из 13 вбрасываний вчера он выиграл восемь, на что и намекал Анвар Рафаилович после матча в беседе с журналистами.

Вряд ли кто-то ожидал, что после столь долгого лечение О’Делл сходу заиграет как в «Динамо» предыдущих пары сезонов.

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru