Серия первых периодов. Почему «Ак Барс» и «Автомобилист» бьются до первого гола

«Ак Барс» и «Автомобилист» в очередной раз подтвердили, что это два абсолютно равных соперника, которые выясняют, кто первым возьмет игру под свой контроль. Волевых матчей за шесть эпизодов мы так и не увидели. «ТИ-Спорт» разбирается, почему так происходит, а также удивляется сходству вчерашней игры с предыдущей встречей в Казани.





Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вратари «Автомобилиста» психологически нестойки

Уже к середине первого периода все собравшиеся на «Татнефть Арене» поняли, что матч обещает быть копией предыдущей домашней игры казанцев, в которой они разгромили соперника со счетом 7:2.

Тогда в воротах «Автомобилиста» так же еще в первом периоде побывало четыре шайбы, и всех собак ожидаемо спустили на сменщика основного голкипера Владимира Галкина. Все шутки между болельщиками и мемы в интернете сводили уверенную победу «Ак Барса» в четвертом матче серии к провалу вратаря. Вот только мало кто обратил внимание, что вообще-то и вернувшийся в рамку в середине встречи Евгений Аликин картину на льду особо не поменял – три шайбы пропустил «номер один» Екатеринбурга в остатке игры.

На этот раз Аликин вышел уже с первых минут, но никакой магии не показал. Более того, Евгений поплыл сразу же после первой неприятной для него шайбы, когда снаряд прошмыгнул под его щитками после броска Никиты Дыняка и не спеша закатился за ленточку. Первоапрельский разгром тоже начинался с того, что Галкин не сумел остановить шайбу ловушкой и та перевалилась в ворота.

Уже следующий прямой бросок от Митчелла Миллера беспрепятственно влетел в ворота «Авто». Шайба очень напомнила четвертый гол от Дыняка в четвертом матче, когда снаряд тоже влетел прямым броском от борта. Вратари екатеринбуржцев одинаково реагировали на первую же свою осечку. В общем, складывалось впечатление, что матч пытается косплеить себя самого вторничного образца.

«Поговорили с тренером вратарей и решили произвести замену. Соперник забил отличные голы, был трафик перед вратарем в первом голе, хороший бросок во втором», – рассказывал главный тренер гостей Николай Заварухин после матча.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Только на этот раз голкиперы сыграли в «зеркалку»: Аликин провалился, а заменивший его Галкин продолжил тренд. Тренерскому штабу «Ак Барса» необходимо взять на вооружение это простое открытие – вратари «Автомобилиста» оба ментально нестабильны. Быстрой шайбы достаточно, чтобы вывести из равновесия что Аликина, что Галкина. Другой вопрос, сумеют ли «барсы» вновь конвертировать в быстрый гол план с агрессивным стартом.

Серия первых периодов

А вот с этим компонентом у казанцев как раз все очень сложно. Вся нынешняя серия подтверждает одно простое правило: кто первым забивает, тот и выигрывает. Переломить игру с такими цепкими соперниками, как «Ак Барс» и «Автомобилист», не удается ни тем, ни другим.

Что любопытно – оба главных тренера так и не смогли четко объяснить, за счет чего их команды могут, наконец, прервать эту закономерность и забрать начало матча на чужом льду. Этот вопрос корреспондент «ТИ-Спорт» задал наставнику «Ак Барса»:

– Очевидно, что в этой серии победа зависит от первого периода. Как разорвать эту цепочку и в седьмом матче взять его начало?

– Каждый матч – это новая история, нужно просто делать выводы и готовиться к следующей игре. Мы сыграли шесть равных матчей, впереди седьмой, и здесь важно, кто лучше справится с эмоциями. Кто справится, тот и победит, – как обычно, без погружения в нюансы ответил Анвар Гатиятулин.

Его визави вообще не согласился с тезисом.

– Есть ощущение, что «Автомобилист» очень зависим от результата в первом периоде.

– Не согласен, есть разные матчи. При поражении со счетом 1:4 (в первой игре серии, – прим. «ТИ-Спорт») у нас были шансы, но здорово сыграл Тимур Билялов. Предупреждали ребят, что соперник выдаст мощный старт, и в этом уступили сегодня, – сказал Заварухин.

Единственное, чем коуч гостей объяснил провал в шестой игре, так это тем, что «Ак Барс» лучше восстановился и был лучше готов физически.

Другой вопрос, что мешает казанцам действовать с той же нацеленностью на ворота в гостевых матчах. Не может же быть, что именно на екатеринбургском льду у «Ак Барса» пропадает весь креатив, чтобы проходить среднюю зону. Вчера это удавалось на раз. В столице Урала же чужая синяя линия казалась непроходимым барьером.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Объяснить, от чего это зависит, корреспондент «ТИ-Спорт» вновь попросил Гатиятулина.

«Не скажу, что у нас в Екатеринбурге были проблемы [со входом в зону]. Я уже говорил, что есть хорошие отрезки, и инициатива постоянно переходит от одной команды к другой. Важно то, кто и как распоряжается этими отрезками и моментами», – считает главный тренер казанцев.

На том и разошлись. Каждый из наставников команд остался уверен, что ни проблем с волевыми характеристиками (чтобы переламывать игры, в которых пропустили первыми), ни дефицита креатива в средней зоне у них нет. Только тот же Дыняк прямо и без обиняков заявил: «Ключевым фактором будет начало встречи. Во всех наших матчах с «Автомобилистом» [все] решает стартовый отрезок».

После пресс-конференции двух главных тренеров остался лишь один вывод: ясно, что ничего не ясно.

Перестановки подействовали, но сыграет ли этот трюк снова? Резерва у «Ак Барса» нет

Отдельно стоит отметить, что Анвар Гатиятулин к концовке раунда наконец-то пошел хоть на какие-то перемены в составе, окончательно признав бесполезность Егора Коршкова. Впрочем, появление на льду Артура Бровкина и Радэля Замалтдинова вместо Коршкова и Семена Кошелева сложно было назвать серьезной подмогой. Все-таки это не тот материал, который может решать и переламывать игры или серии. И это к вопросу о трансферной работе в дедлайн – скамейка «Ак Барса» значительно короче екатеринбургской. Равносильного резерва просто нет.

Хотя, Заварухин после игры честно признал, что появление молодых хоккеистов добавило сопернику скоростей, с чем справиться было сложно. Так что решение освежить состав от казанского тренерского штаба как минимум провальным не вышло, а скорее действительно помогло взять игру за счет большей свежести.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тот же Замалтдинов вышел на лед очень заряженным. Он принялся мощно прессинговать оппонентов, провел семь силовых приемов и нанес три броска по воротам. В третьем периоде, когда со скамейки пропал Дмитрий Яшкин, Замалтдинов вообще стал выходить в верхних звеньях.

– В третьем периоде вы выходили в первом звене – почувствовали дополнительную ответственность?

– Мне комфортно играть с любыми партнерами. Есть взаимопонимание и с Сэмом (Кириллом Семеновым), и с Ником Петаном, и с Дыней (Дыняком), и с Димой Кателевским. Мы делали свою работу, – рассказал 19-летний форвард.

Неплохо провел игру передохнувший Артемий Князев, который пропустил две встречи. Он практически не проваливался, сыграл свои 22 смены, в которых отметился ассистентским баллом и силовым приемом.

Но что самое удивительное, каким-то образом стал творить магию на льду Эрик О’Делл. Он молчал все пять игр текущего розыгрыша Кубка Гагарина, а в целом его голевая засуха перевалила уже за десяток матчей. На этот же раз Эрик сначала затолкал довольно трудовой гол, а то, что он сотворил, организовав пятую шайбу «Ак Барса», иначе как мастерством (возможно, подзабытым) не назовешь. Канадец на скорости подхватил шайбу на синей линии, убрал защитника на замахе и хлестко положил снаряд прямо над ловушкой Галкина.

«Я всегда старался отдаваться полностью, играть жестко, выполнять любую роль в команде, пытаться завершать, выигрывать вбрасывания. Я уже довольно возрастной игрок, не сильно переживал об этом, старался работать на полную. Можно сказать, что сегодня был счастливый день для меня, реализовал моменты, которые не получалось забить в прошлых матчах. Сегодня мы выиграли, я этому рад», – рассказывал после матча О’Делл.

И все же даже после такой уверенной игры нет уверенности, что трюк с обновлением крови сыграет за «Ак Барс» и в дальнейшем. Яшкин, кстати, пропустил третий период, чтобы передохнуть перед решающей встречей.