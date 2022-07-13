Серийных грабителей салонов мобильной связи задержали полицейские Казани

В Казани полицейским удалось задержать двоих местных жителей, которых подозревают в серии краж из магазинов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, ночью двое приятелей – жители Казани 32 и 45 лет – желетными палками разбивали стекла салонов мобильной связи и вытаскивали оттуда товар. Так, на улице Чуйкова она ограбили маркет, вынеся оттуда телефоны и аксессуары к ним на 260 тыс. рублей.

Мужчин задержали. выяснилось, что криминальный дуэт причастен еще к трем аналогичным преступлениям.

Награбленное мужчины сдавали в ломбарды.

На время следствия злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело.

