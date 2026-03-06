Серийные воры из Тюменской области получили сроки за кражи в Татарстане

В Тюменской области суд вынес приговор двум братьям, которых признали виновными в серии краж из жилых домов, в том числе в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы области.

По данным суда, Иннокентий и Алексей Васильевы с июля 2024 года по январь 2025 года ездили по деревням от Татарстана до Тюменской области. Они заходили в дома, где хозяева оставляли ключи на крыльце или в надворных постройках, и похищали деньги и ювелирные украшения. Всего установлено 14 краж, общий ущерб составил около 2,5 млн рублей.

Задержать фигурантов удалось после того, как один из жителей Исетского района Тюменской области заметил их во дворе своего дома, погнался за ними и сообщил в полицию. Позже по оставленным следам эксперты установили ДНК одного из мужчин – ранее судимого за квартирные кражи Иннокентия Васильева. Так была выявлена цепочка преступлений и его подельник.

В суде оба признали вину и частично возместили ущерб. Суд приговорил Иннокентия к 6 годам колонии особого режима, Алексея Васильева к 4 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба.