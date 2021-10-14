Серийного угонщика задержали полицейские в Казани

Несколько дней назад в пожарную охрану поступил сигнал о том, что у обочины трассы М7 горит Ford. К моменту приезда первых пожарных расчетов у автомобиля частично сгорела кабина.



В тот же день в полицию обратился 52-летний мужчина с заявлением об угоне его иномарки Ford. Он рассказал, что оставил машину во дворе, однако на следующий день ее не обнаружил. Выяснилось, что сгоревшее авто и угнанная машина – это один и тот же автомобиль.

На месте происшествия полицейские опросили свидетелей и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что на этом преступник не остановился – он угнал ещё один автомобиль, а на месте преступления оставил пустую бутылку из-под спиртного со своими отпечатками. По данным агентства, «жертвой» угона на этот раз стал автокран «КАМАЗ».

Полицейские изучили все улики и установили личность серийного угонщика. Им оказался 43-летний ранее судимый казанец.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».