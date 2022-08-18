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Происшествия
18 августа 2022  11:58
Полина Шевчук

Серийного похитителя автомобильных зеркал поймали полицейские в РТ

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Серийного похитителя автомобильных зеркал поймали полицейские в РТ
пресс-служба МВД по РТ

Несколько месяцев в отделы полиции разных районов республики поступали заявления от владельцев авто, из машин которых украли зеркала заднего вида, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Полицейским удалось установить личность серийного вора запчастей. Им оказался 42-летний житель Бугульмы.

Мужчина придумал хитрую схему – он брал авто у возлюбленной. В багажник машины клал велосипед, парковал автомобиль неподалеку от мест предполагаемых преступлений, и дальше ехал на велосипеде. Кроме того, чтобы сбить следствие с пути, он имитировал хромоту.

 

Фото: © пресс-служба МВД по РТ

Всего бугульминец сознался в 10 кражах, 7 из которых он совершил на территории Альметьевского района и 3 – на территории Зеленодольского района. По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража». На время следствия татарстанец будет находиться под подпиской о невыезде.
 

#кража #МВД по РТ
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