Серийное производство электромотоциклов Aurus Merlon стартует в России в 2024 году

В 2024 году в России начнется серийное производство электрических мотоциклов Aurus Merlon, рассказал на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» глава Минпромторга России Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2024 году», — сказал глава ведомства, отметив, что уже опробовал и оценил новинку.

Сейчас партия прототипов мотоциклов проходит полный цикл испытаний.

Ранее в Минпромторге рассказали, что специальные версии Aurus Merlon подойдут для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС. Главной же целью электромотоциклов станет сопровождение кортежа первых лиц государств и дипмиссий.