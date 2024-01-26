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Сергею Рыжикову показали потенциально интересные Роскосмосу проекты стартапов Татарстана
Космонавт-испытатель Роскосмоса, Герой России Сергей Рыжиков побывал в Инвестиционно-венчурном фонде РТ и технопарке «Идея». Уроженец Бугульмы встретился со студентами-предпринимателями Университетской стартап студии и с финалистами конкурса «Студенческий стартап», сообщают организаторы мероприятия.
«Проекты, представленные резидентами Университетской стартап-студии и технопарка „Идея“, созвучны тем направлениям и перспективным разработкам, которые ведутся в России сегодня», — заметил Сергей Рыжиков, ознакомившись с инициативами молодых стартаперов.
«Качество и содержание данных проектов оценит время и эксперты отрасли. Но сам факт того, что есть разработчики, которые занимаются созданием стратегически важных инновационных решений, настраивает на позитив и очень обнадеживает», — добавил космонавт.
Представлены были, в частности, такие проекты, как AR-ассистент — технология дополненной реальности для помощи в ремонте сложной техники с возможностью удаленных консультаций (может использоваться для решения задач Роскосмоса) и VR-тренажер Международной космической станции — иммерсивный способ почувствовать себя на МКС (позволяет проводить обучение космонавтов и дополнено имитирующей невесомость системой подвеса).
Продемонстрированы оказались также в том числе технология позиционирования и отслеживания предметов и людей в закрытых пространствах «Нейронные решения» (может быть полезно для регистрации нежелательных перемещений членов экипажа или для поиска предметов в закрытых пространствах) и разработка рецептуры комбикорма для аквакультуры на основе белка из личинок мужи «Черная львинка».
Университетская стартап-студия в Татарстане была открыта в 2023 году. Проект учрежден Инвестиционно-венчурным фондом РТ, Фондом образовательных и инфраструктурных проектов и ПАО «КАМАЗ». Реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в целях национального проекта «Наука и университеты» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).
«Путь космонавта можно переложить на путь, который проходят стартапы — начинающим предпринимателям необходимо прикладывать большие усилия и совершать ежедневные подвиги. Разработчики получили ценную обратную связь по своим проектам — насколько они нужны и применимы в космической отрасли», — прокомментировал встречу с Сергеем Рыжиковым директор ИВФ РТ Дамир Галиев.
«Технопарк — это своего рода Международная космическая станция. К нам приходят молодые команды, отрабатывают свою миссию, как исследовательские группы космонавтов на МКС, и далее уступают место следующим. Наша задача — сделать так, чтобы команды ни в чем не нуждались и свою миссию выполнили», — подчеркнул в свою очередь генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин.
Фотографии предоставлены организаторами мероприятия.
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