Сергею Чемезову присвоят звание «Почетный гражданин Казани»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральному директору Государственной корпорации «Ростех» Сергею Чемезову будет присвоено звание «Почетный гражданин Казани». С инициативой об этом выступил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин во время XL сессии Казанской городской Думы, прошедшей сегодня в Ратуше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Глава города подчеркнул значительный вклад Сергея Чемезова в развитие предприятий оборонного комплекса, а также в социально-экономическое процветание Татарстана и Казани.

Трудовой путь Сергея Чемезова начался в Иркутском научно-исследовательском институте редких и цветных металлов. С 1980 года он работал в экспериментально-промышленном объединении «Луч», а в 1988 году занял должность заместителя генерального директора внешнеторгового объединения «Совинтерспорт».

С августа 1996 по сентябрь 1999 года он возглавлял отдел внешнеэкономических связей Управления делами Президента РФ. С 2000 года Сергей Викторович входит в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, в рамках которой активно отстаивает позиции России как одного из ведущих мировых поставщиков продукции военного назначения.

После создания компании «Рособоронэкспорт» Чемезов был назначен первым заместителем генерального директора, а уже в 2004 году возглавил предприятие. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», удостоен орденов Почета (2002) и Дружбы (2009), а также возглавляет Союз машиностроителей России.

В 2007 году Сергей Чемезов возглавил Государственную корпорацию «Ростехнологии», которая в 2012 году была переименована в «Ростех». Сегодня «Ростех» выступает стратегическим партнером Татарстана, реализуя на своих предприятиях масштабные проекты по реконструкции, техническому и технологическому перевооружению производственных мощностей.

Ильсур Метшин отметил, что под руководством Сергея Чемезова в компании была проведена масштабная модернизация, которая вывела ее на лидирующие позиции на мировом рынке. Реализованные структурные реформы способствовали устойчивому и успешному развитию российской промышленности.

Сегодня «Ростех» является одним из ключевых предприятий оборонного комплекса страны, обладающим уникальными производствами и передовыми технологиями. В его составе – сотни подразделений, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, где в интересах безопасности и экономической стабильности России трудятся сотни тысяч высококвалифицированных специалистов.

Корпорация выпускает тысячи видов продукции как военного, так и гражданского назначения – от самолетов до вакцин.

Отдельно отмечается вклад Сергея Чемезова в развитие и профессиональное воспитание молодежи. Он является членом и председателем попечительских советов ведущих вузов России, уделяя особое внимание раскрытию и укреплению кадрового потенциала предприятий. «Ростех» инициирует и поддерживает проекты, направленные на сохранение и развитие природной среды.

Биографию Сергея Чемезова характеризуют как пример преданного служения Отечеству и народу. На ответственных государственных постах он неизменно демонстрировал высокий профессионализм, масштабность мышления и способность эффективно решать сложные задачи, внося значительный вклад в укрепление оборонно-промышленного комплекса России и технологического суверенитета государства.

Существенные достижения национальной экономики связывают с его активным участием в реализации проектов, определяющих будущее страны.

Инициатива мэра Казани о присвоении Сергею Чемезову звания «Почётный гражданин Казани» была поддержана депутатами единогласно. Церемония награждения традиционно состоится в День города и республики – 30 августа.