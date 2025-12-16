news_header_top
16 декабря 2025

Сергея Семака и его жену задержали в Мюнхене

Фото: fc-zenit.ru

Главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и его жену Анну задержала полиция в аэропорту Мюнхена. Причиной стали новые правила ЕС, запрещающие вывоз товаров в Россию на сумму свыше 300 евро. В результате разбирательств пара пропустила свой рейс.

Анна Семак подробно описала произошедшее в своем Telegram-канале. По её словам, их уверили, что задержание ненадолго и самолет будет ждать, а затем «как в тумане» последовали допрос и обвинение. «Зная по опыту, что в таких ситуациях единственно возможная форма поведения — полное принятие, я молчала и глубоко дышала, доверившись мужу», — поделилась она.

Супругам пришлось заплатить крупный штраф и оставить все недавно купленные вещи, включая ботинки, очки и платок. Их передали другу, живущему в Германии. На первоначальный рейс они опоздали, билеты сгорели, и для вылета домой пришлось покупать новые.

«Выдохнув, как только самолёт оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда. В голове проигрывались реплики из "Брата-2"», — завершила свой рассказ Анна Семак.

