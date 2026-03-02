Сергея Карякина исключили из рейтинга ФИДЕ спустя два дня после возвращения

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Российского гроссмейстера Сергея Карякина повторно исключили из рейтинг-листа Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Как сообщается на официальном сайте организации, его фамилия исчезла из списка спустя всего два дня после того, как он вновь появился в топ-10 с 2750 очками.

Причина связана с действующим регламентом: если спортсмен не участвует в официальных турнирах по классическим шахматам более года, его рейтинг автоматически становится неактивным. Карякин получил временную активацию после того, как с 17 по 28 февраля принял участие в соревнованиях «Шахматная корона» в Подмосковье, организованных региональной федерацией. Однако этого оказалось недостаточно для сохранения места в рейтинге.

Ранее гроссмейстер уже сталкивался с ограничениями со стороны ФИДЕ, связанными с его политической позицией. Нынешнее исключение произошло по техническим причинам, но вновь привлекло внимание к его статусу в международных шахматах.