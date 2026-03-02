Сергей Юран: «У «Рубина» при Артиге не будет таких результатов, как при Рахимове»

Фото: rubin-kazan.ru

Экс-главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран в разговоре со «Sport 24» прокомментировал перспективы Франка Артиги на посту главного тренера «Рубина», а также высказался по поводу недавнего матча казанцев против махачкалинского «Динамо» (1:2).

«Взять уровень бюджета «Рубина» и взять Махачкалу. С минимальным, все-таки гоняли они прилично их. Не знаю, кто руководству «Рубину» посоветовал тренера этого. Я думаю, что это ненадолго. Таких результатов не будет, как при Рахимове», – сказал Юран.

По окончании 19 тура «Рубин» опустился с седьмого на девятое место в таблице РПЛ.