news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 2 марта 2026 16:47

Сергей Юран: «У «Рубина» при Артиге не будет таких результатов, как при Рахимове»

Читайте нас в
Телеграм
Сергей Юран: «У «Рубина» при Артиге не будет таких результатов, как при Рахимове»
Фото: rubin-kazan.ru

Экс-главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран в разговоре со «Sport 24» прокомментировал перспективы Франка Артиги на посту главного тренера «Рубина», а также высказался по поводу недавнего матча казанцев против махачкалинского «Динамо» (1:2).

«Взять уровень бюджета «Рубина» и взять Махачкалу. С минимальным, все-таки гоняли они прилично их. Не знаю, кто руководству «Рубину» посоветовал тренера этого. Я думаю, что это ненадолго. Таких результатов не будет, как при Рахимове», – сказал Юран.

По окончании 19 тура «Рубин» опустился с седьмого на девятое место в таблице РПЛ.

#фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин подписал заявление о гражданстве прямо на встрече с учёными

Путин подписал заявление о гражданстве прямо на встрече с учёными

1 марта 2026
Кадыров поздравил Минниханова и назвал отношения ЧР и РТ братскими

Кадыров поздравил Минниханова и назвал отношения ЧР и РТ братскими

1 марта 2026