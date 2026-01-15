news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 января 2026 18:20

Сергей Юран рассказал, есть ли у него предложения от клубов РПЛ

Читайте нас в
Телеграм
Сергей Юран рассказал, есть ли у него предложения от клубов РПЛ
Фото: fcnn.ru

Экс-главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран рассказал, есть ли у него на данный момент предложения возглавить какой-либо клуб РПЛ.

«Пока ещё нет. Знаете, одно дело, если это будет команда из верхушки таблицы, у которой есть амбиции, бюджет, футболисты — тогда можно браться за это дело. Совсем другое, если будет предложение от среднего клуба, ставящего задачу выиграть золото. При всём уважении, но «Жигули» не обгонит на всей дистанции «Фольксваген». Есть реальные вещи, а есть виртуальные. Я стараюсь жить в реальности.

Если за что-то берёшься, то перед этим нужно проанализировать всё и только тогда принимать решение. Ожидания болельщиков, руководства клуба или региона — это большая ответственность. Такой я человек: если за что-то берусь, убьюсь, но всё сделаю», — приводит слова Юрана «Российская газета».

Последним клубом РПЛ в карьере Сергея Юрана был «Пари НН», который специалист покинул весной 2024 года.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рынок труда Татарстана: где дефицит кадров, какие зарплаты предлагают и прогноз-2026

Рынок труда Татарстана: где дефицит кадров, какие зарплаты предлагают и прогноз-2026

15 января 2026
Контракт в Войсках беспилотных систем заключается на год и не продлевается автоматически

Контракт в Войсках беспилотных систем заключается на год и не продлевается автоматически

15 января 2026