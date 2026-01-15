Сергей Юран рассказал, есть ли у него предложения от клубов РПЛ

Фото: fcnn.ru

Экс-главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран рассказал, есть ли у него на данный момент предложения возглавить какой-либо клуб РПЛ.

«Пока ещё нет. Знаете, одно дело, если это будет команда из верхушки таблицы, у которой есть амбиции, бюджет, футболисты — тогда можно браться за это дело. Совсем другое, если будет предложение от среднего клуба, ставящего задачу выиграть золото. При всём уважении, но «Жигули» не обгонит на всей дистанции «Фольксваген». Есть реальные вещи, а есть виртуальные. Я стараюсь жить в реальности.

Если за что-то берёшься, то перед этим нужно проанализировать всё и только тогда принимать решение. Ожидания болельщиков, руководства клуба или региона — это большая ответственность. Такой я человек: если за что-то берусь, убьюсь, но всё сделаю», — приводит слова Юрана «Российская газета».

Последним клубом РПЛ в карьере Сергея Юрана был «Пари НН», который специалист покинул весной 2024 года.