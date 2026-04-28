news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
28 апреля 2026

Сергей Волков заявил, что не рассматривает переезд в США на фоне романа с американской лыжницей

Читайте нас в
Телеграм
Фото: личный архив Сергея Волкова

Российский лыжник Сергей Волков, выступающий за Республику Татарстан на внутрироссийских соревнованиях, прокомментировал слухи о возможном переезде в США. Ранее он опубликовал фото с Аляски с американской лыжницей Кендолл Кремер, с которой у него романтические отношения.

«Не очень хочу комментарии по поводу Кендолл давать. Я в США ненадолго и переезд не рассматриваю», – приводит слова Волкова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что Волков не был включен в состав сборной России на следующий сезон и завершил сезон 2025/2026 на 12-м месте в общем зачете Кубка России. Ранее его связывали с Дарьей Непряевой.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

«Единая Россия» проводит неделю тематических приемов для пожилых граждан Татарстана

28 апреля 2026
Десант «Единой России» ознакомился с работой нового филиала детской поликлиники в Казани

Десант «Единой России» ознакомился с работой нового филиала детской поликлиники в Казани

28 апреля 2026
Новости партнеров