Сергей Волков заявил, что не рассматривает переезд в США на фоне романа с американской лыжницей
Российский лыжник Сергей Волков, выступающий за Республику Татарстан на внутрироссийских соревнованиях, прокомментировал слухи о возможном переезде в США. Ранее он опубликовал фото с Аляски с американской лыжницей Кендолл Кремер, с которой у него романтические отношения.
«Не очень хочу комментарии по поводу Кендолл давать. Я в США ненадолго и переезд не рассматриваю», – приводит слова Волкова «РИА Новости Спорт».
Отметим, что Волков не был включен в состав сборной России на следующий сезон и завершил сезон 2025/2026 на 12-м месте в общем зачете Кубка России. Ранее его связывали с Дарьей Непряевой.