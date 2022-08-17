Сергей Томаров отправлен в отставку с поста главного тренера «Уфы»

«Уфа» уволила с поста главного тренера Сергея Томарова. По официальной информации пресс-службы башкирского футбольного клуба, специалист переведен на должность директора школы «Уфы».

Также сообщается, что уже завтра новый главный тренер проведет тренировку с командой.

«Кандидаты на пост тренера Попов и Гогниев? Завтра вечером на тренировке мы представим главного тренера команде. Подождите немного», — цитирует гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова «Чемпионат».

После пяти туров ФК «Уфа» занимает 11-е место в таблице Первой лиги.