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Транспорт
13 января 2022  21:45

В Казани открыты ускоренные курсы подготовки водителей автобусов

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В Казани можно переобучиться на водителя городского автобуса за 2,5 месяца на бесплатных ускоренных курсах, которые проходят на автодромах муниципальных автотранспортных предприятий, сообщает Ассоциации АТП РТ.

Сейчас транспортным предприятиям Казани не хватает 716 водителей.

«Сегодня остро стоит вопрос с кадрами. Большинство водителей общественного транспорта в Казани — это мужчины. В 2021 года наметилась тенденция: в профессию приходят водители-женщины. Кондукторы проходят обучение и становятся водителями городских красных автобусов», — рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Записаться на обучение могут женщины или мужчины, у которых есть права с категорией «С» или «В». Через с 2,5 месяца, успешно сдав экзамен в ГИБДД, курсант получит водительское удостоверение категории «Д» и сможет стать водителем красного городского автобуса.

Сегодня средняя зарплата водителя автобуса в Казани составляет 63 тыс. руб. 

Записаться на обучение или уточнить информацию можно по телефонам: 590-48-16, 590-02-97, 262-06-76.

#автобусы #городской транспорт
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