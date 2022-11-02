«Таткнигоиздат» представит несколько десятков книг на выставке в Узбекистане

Фото предоставлено пресс-службой Татарского книжного издательства

Татарское книжное издательство принимает участие в III Ташкентской Международной книжной выставке-ярмарке «TASHKENT BOOK FEST». С 2 по 4 ноября продукция издательства будет представлена на российском национальном стенде.

Из Татарстана было привезено несколько десятков книг, написанных в разных жанрах. Гости фестиваля смогут ознакомиться с исторической, детской, учебной литературой, а также с книгами известных татарских писателей и современных авторов.

С татарстанским стендом в Ташкенте ознакомился и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. «Я не понаслышке знаю о деятельности Татарского книжного издательства и слежу за его новинками. Примечательно, что оно одно из самых успешных издательств России. И по сей день радуете читателей книжной продукцией не только в Республике Татарстан, но и далеко за ее пределами», – поделился мнением он.

Отметим, что выставка-ярмарка «TASHKENT BOOK FEST» проводится с целью популяризации книжного дела, поддержания и развития литературного наследия стран-участниц, изучения опыта мировой печатной индустрии.