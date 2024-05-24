Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сергей Степашин на форуме в Казани рассказал о противостоянии гаджетов и книг
Молодое поколение слишком много времени проводит за гаджетами вместо чтения книг. На вопрос о том, как сделать так, чтобы книга победила телефон, ответил сегодня на фестивале-форуме «Литературный флагман России» в Казани президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
«Если вы найдете ответ, будет Нобелевская премия. А вообще это мировая проблема. Моей внучке 14 лет — сначала я ей читал, потом она читала. Сейчас стала все меньше и меньше [читать], там сидит постоянно (в телефоне — прим. Т-и). Это мировая проблема, она касается всех, особенно детей», — констатировал Степашин.
Президент Российского книжного союза считает, что над решением этой проблемы нужно задуматься в школах.
«Но запретами ничего не добьешься. Если мы начнем забирать и прятать (телефоны –– прим. Т-и), будет еще хуже. От этого мы не спрячемся, гаджеты — новая жизнь», — заключил гость форума.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»