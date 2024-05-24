Сергей Степашин на форуме в Казани рассказал о противостоянии гаджетов и книг

Молодое поколение слишком много времени проводит за гаджетами вместо чтения книг. На вопрос о том, как сделать так, чтобы книга победила телефон, ответил сегодня на фестивале-форуме «Литературный флагман России» в Казани президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«Если вы найдете ответ, будет Нобелевская премия. А вообще это мировая проблема. Моей внучке 14 лет — сначала я ей читал, потом она читала. Сейчас стала все меньше и меньше [читать], там сидит постоянно (в телефоне — прим. Т-и). Это мировая проблема, она касается всех, особенно детей», — констатировал Степашин.

Президент Российского книжного союза считает, что над решением этой проблемы нужно задуматься в школах.