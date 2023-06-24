Сергей Старостин: «Министерство обороны восстановит конституционный порядок в стране»

Своим мнением о происходящем с «Татар-информом» поделился генерал-майор Сергей Старостин. По его словам, кроме как предательство, такие действия расценивать нельзя.

«Такие действия, в такой сложный момент для нашей страны нужно расценивать как предательство и с этим нужно всеми силами бороться. Президентом страны четко опеределен порядок и алгоритм действий. Все наши правоохранительные органы и министерство обороны однозначно справятся с этим и наведут конституционный порядок в стране. Это предательство близких соратников и своего народа, все это на руку нашим врагам. Надо понимать, что ЧВК это большая и серьезная структура, их действия негативно повлияют на политическую обстановку. Но скоро это придет в норму и стабилизируется», – сказал Сергей Старостин.