Сергей Соседов предрек Ларисе Долиной завершение концертной деятельности

После того как некоторые продажи билетов на концерты Ларисы Долиной были приостановлены, а часть проданных билетов возвращена, в сети заговорили о возможном окончании концертной деятельности певицы.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Радио 1» назвал ситуацию с билетами предсказуемой и связал ее с реакцией публики.

«Надо уметь себя вести с людьми, не считать их за дураков и не рассказывать странных историй, в которые никто не верит. Было бы удивительно, если бы билеты на ее концерты раскупались», – заявил Соседов.

Эксперт также предположил, что Лариса Долина может переключиться на преподавательскую деятельность, а нынешний этап станет завершением ее выступлений на сцене. Он отметил, что 70 лет – «хорошая точка окончания» и подчеркнул, что артистам не стоит бесконечно продолжать выступления.

«Кто ходит на возрастных артистов, наверное, ностальгируют. Но Долина уже все сказала, ничего нового не будет, а постоянно петь "Погоду в доме" – никуда не годится, хотя и песня хорошая», – сказал критик.

Соседов добавил, что певица находится в неплохой вокальной форме, но со сцены нужно уходить вовремя.

«Все равно всему есть предел. Можно и до 100 лет петь "Погоду в доме", но это будет странно. Все заканчивается. Как веревочке не виться, а конец ей будет. Вот и все. Это простая логика жизни, бытия. Никто ничего здесь не может изменить», – заключил он.