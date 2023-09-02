Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
Депутат Государственной Думы от «Единой России» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Республики Хакасия. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
«Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали. Рассчитываю на вашу поддержку и понимание. Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост», — констатировал Сокол.
При этом депутат, которого госпитализировали 31 августа в Москве, пояснил, что оказался в больнице из-за осложнений после операции, перенесенной в июле. «<…> врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения», — уточнил он.
Кроме того, Сокол сопроводил свой пост фотографией, на которой он лежит с трубками, вставленными в нос. Сразу после госпитализации ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что политика госпитализировали из-за обострения после перенесенного перитонита.
Ранее о том, что Сергей Сокол может снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии, рассказала газета «Ведомости». Основным его соперником является действующий руководитель региона — представитель КПРФ Валентин Коновалов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»