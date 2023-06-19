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Сергей Шойгу вручил орден Мужества мобилизованному из Заинского района Георгию Борисову
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды военным, находящимся на лечении в госпитале имени Вишневского в Москве. Церемония прошла 18 июня. Среди награжденных оказался житель Заинска Георгий Борисов. Глава Минобороны вручил ему орден Мужества, поблагодарив за службу и пожелав скорейшего выздоровления.
Во время своего визита в госпиталь в честь Дня медицинского работника, Сергей Шойгу отметил большую роль врачей и медсестер, оказывающих медицинскую помощь бойцам в ходе специальной военной операции, сообщает «Заинск-информ».
Георгий Борисов отправился защищать Родину прошлой осенью с первых дней объявления мобилизации. Он имеет опыт военной службы по контракту, после призыва на армейскую службу, через полгода продолжил служить по контракту.
В настоящее время Георгий Борисов после ранения проходит лечение в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.
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