Сергей Шойгу вручил орден Мужества мобилизованному из Заинского района Георгию Борисову

Фото: «Заинск-информ»

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил государственные награды военным, находящимся на лечении в госпитале имени Вишневского в Москве. Церемония прошла 18 июня. Среди награжденных оказался житель Заинска Георгий Борисов. Глава Минобороны вручил ему орден Мужества, поблагодарив за службу и пожелав скорейшего выздоровления.

Во время своего визита в госпиталь в честь Дня медицинского работника, Сергей Шойгу отметил большую роль врачей и медсестер, оказывающих медицинскую помощь бойцам в ходе специальной военной операции, сообщает «Заинск-информ».

Георгий Борисов отправился защищать Родину прошлой осенью с первых дней объявления мобилизации. Он имеет опыт военной службы по контракту, после призыва на армейскую службу, через полгода продолжил служить по контракту.

В настоящее время Георгий Борисов после ранения проходит лечение в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.