Министр Обороны Сергей Шойгу наградил бойца из Альметьевска Орденом Мужества, сообщили в пресс-службе Исполкома Альметьевского района.

Фото: © пресс-служба администрации Альметьевского района РТ

«Мы с радостью присоединяемся к поздравлениям и выражаем нашу искреннюю благодарность Александру за его служение Родине и защиту наших свобод и безопасности. Мы желаем ему крепкого здоровья, сил и неутомимого боевого духа!» – говорится в сообщении Исполкома.

В администрации отметили, что гордятся героями и всеми, кто сейчас стоит на защите России. Все бойцы проявляют стойкость, самоотверженносить и отвагу, обеспечивая безопасность граждан страны и их спокойствие.