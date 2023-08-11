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Сергей Шойгу наградил бойца из Альметьевска орденом Мужества
Министр Обороны Сергей Шойгу наградил бойца из Альметьевска Орденом Мужества, сообщили в пресс-службе Исполкома Альметьевского района.
«Мы с радостью присоединяемся к поздравлениям и выражаем нашу искреннюю благодарность Александру за его служение Родине и защиту наших свобод и безопасности. Мы желаем ему крепкого здоровья, сил и неутомимого боевого духа!» – говорится в сообщении Исполкома.
В администрации отметили, что гордятся героями и всеми, кто сейчас стоит на защите России. Все бойцы проявляют стойкость, самоотверженносить и отвагу, обеспечивая безопасность граждан страны и их спокойствие.
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