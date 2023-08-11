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Происшествия 11 августа 2023 10:49

Сергей Шойгу наградил бойца из Альметьевска орденом Мужества

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Министр Обороны Сергей Шойгу наградил бойца из Альметьевска Орденом Мужества, сообщили в пресс-службе Исполкома Альметьевского района.

Фото: © пресс-служба администрации Альметьевского района РТ

«Мы с радостью присоединяемся к поздравлениям и выражаем нашу искреннюю благодарность Александру за его служение Родине и защиту наших свобод и безопасности. Мы желаем ему крепкого здоровья, сил и неутомимого боевого духа!» – говорится в сообщении Исполкома.

В администрации отметили, что гордятся героями и всеми, кто сейчас стоит на защите России. Все бойцы проявляют стойкость, самоотверженносить и отвагу, обеспечивая безопасность граждан страны и их спокойствие.

#спецоперация на Украине
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