Сергей Шойгу: На форуме «Армия-2021» мы впервые покажем боевых роботов

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Россия опережает многие страны мира в технологиях производства оружия с искусственным интеллектом. Это касается беспилотных летательных аппаратов и боевых роботов, заявил на встрече с журналистами в Казани министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, на форуме «Армия» выставлены образцы вооружения, которыми можно гордиться.

«Есть вещи, которыми нельзя не гордиться. Например, беспилотные летательные аппараты, я сегодня их смотрел — это то, что пошло в серию. Пять лет назад мы мечтать не могли, что у нас будет такая техника. Мы не просто догнали кого-то, а обогнали и встали впереди», — сказал Шойгу.

При этом он подчеркнул, что новейшие российские беспилотники прошли испытания в Сирии в условиях реальных боевых действий.

«Мы впервые сейчас покажем боевые роботы. До этого у нас были только роботы по площадному разминированию. Это очень серьезные машины с искусственным интеллектом», — уточнил министр.

Шойгу пояснил, что новые образцы вооружения пользуются спросом у военных ведомств многих стран мира. «Если говорить про покупателей, то за два дня только иностранцы купили на 2,2 млрд долларов. Думаю, что дальше — больше», — выразил мнение министр обороны РФ.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа в парке «Патриот» в Подмосковье. Здесь представлено свыше 28 тыс. различных образцов вооружения и техники.