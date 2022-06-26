Сергей Шойгу лично проверил войска на территории Украины

В воскресенье, 26 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, участвующую в спецоперации на территории Украины.

«На командных пунктах российских группировок Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиям российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях», - сообщили в Минобороны.

Во время визита министр вручил отличившимся в боевых действиях военным медали «Золотая звезда» Героя РФ и Ордена Мужества.

"Уверяю вас, впереди у вас еще много славных дел во благо нашего отечества, Вооруженных сил, Воздушно-десантных войск. Поздравляю! Берегите себя", - сказал министр обороны.