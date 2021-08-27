Сергей Шойгу: Казанские вертолеты обеспечат новый облик Воздушно-десантных войск РФ

Какой вклад вносит Татарстан в обороноспособность страны, по какому принципу получают должности в Минобороны РФ и как искусство помогает снять усталость после работы, рассказал казанским журналистам глава военного ведомства России Сергей Шойгу.

Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Творчество как «выпускной клапан»

Встреча с главой Минобороны РФ прошла в Национальной художественной галерее «Хазине», где накануне открылась выставка Сергея Шойгу под названием «Творчество ради жизни». Здесь представлены картины и декоративные изделия из дерева, выполненные министром. Неудивительно, что первый вопрос журналистов касался творческих увлечений главы Минобороны РФ. Сергей Шойгу ответил, что рисование картин и работа с деревом помогают ему отвлечься от работы.

«Я это особым творчеством не считаю, это скорее увлечение с детства. Можно сказать, что я самоучка, но стараюсь посещать разные выставки», — отметил Шойгу.

Сергей Шойгу ответил, что рисование картин и работа с деревом помогают ему отвлечься от работы Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что необходимо разделять профессиональных художников, для которых создание работ является ремеслом, и любителей, создающих свои произведения по настроению.

«Я это делаю по настроению, когда действительно есть время и желание. Это тот самый „выпускной клапан“, который позволяет отвлечься от дел. Когда-то давно один уважаемый мной человек сказал — жизнь короткая, и ее нужно сделать чуть более продолжительной и содержательной. Поэтому я спешу жить: хочется успеть, увидеть и сделать больше», — резюмировал Сергей Шойгу.

КАЗ имени Горбунова обеспечен заказами до 2028 года

Исторически сложилось, что в Татарстане сильно развиты предприятия оборонно-промышленного комплекса. Некоторые города, как например Зеленодольск, во многом живет благодаря государственным оборонным заказам. Поэтому журналистов интересовали перспективы закупки в республике военной техники.

По словам Сергея Шойгу, армия нуждается в современных образцах вооружений, главным образом это касается авиации. Он отметил, что у Минобороны РФ заключён контракт Казанским авиазаводом на 364 млрд рублей, предприятие обеспечено заказами до 2028 года.

По словам Сергея Шойгу, армия нуждается в современных образцах вооружений, главным образом это касается авиации Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Министр отметил, что регулярно приезжает на Казанский авиазавод, чтобы оценить производство самолетов и обновление цехов.

«Сегодня я могу сказать, что это современное предприятие, которое в состоянии выполнить наши задания. Портфель заказов и контракт подписаны до 2028 года на 364 млрд рублей», — сказал Шойгу.

По словам министра обороны России, на КАЗ имени Горбунова выполняется программа по модернизации Ту-22, изготавливаются спецверсии самолетов Ту-214.

Министр отметил, что регулярно приезжает на Казанский авиазавод, чтобы оценить производство самолетов и обновление цехов. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Совместно с предприятием мы много работали над контрактами жизненного цикла, когда предприятие ведет машину от ее рождения до ее утилизации, включая все регламенты, ремонты. Это постоянный контроль на всю жизнь. Сегодня из всей продукции 83% составляют контракты жизненного цикла. Казанские предприятия оборонно-промышленного комплекса абсолютно вписываются в эту схему и что, самое главное, эта схема выполняется. В свою очередь это позволяет нам снизить стоимость летного часа, спокойно чувствовать себя на дистанции 10-15 лет, в данной случае до 2028 года», — отметил Шойгу.

Минобороны РФ подпишет 10-летний контракт на закупку вертолетов в Казани

По словам Сергея Шойгу, еще крупный контракт планируется заключить с Казанским вертолетным заводом.

«В этом году на выходе Казанского вертолетного завода ожидаем 22 вертолета Ми-8, а также Ми-38, «Ансаты». До конца года мы подготовим и представим решение по новому облику Воздушно-десантных войск и наделением их в том числе армейской авиацией. Для этого нам необходимо достаточно большое количество вертолетов Ми-8», – поделился планами Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ, российской армии нужны надежные вертолеты, которые смогут летать в любую погоду. Этим условиям соответствует продукция Казанского вертолетного завода. Шойгу заявил, что с Казанским вертолетным заводом будет подписан контракт на 10 лет.

По словам Сергея Шойгу, еще крупный контракт планируется заключить с Казанским вертолетным заводом Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Тут нужны будут не два, и не три вертолета… Будет подготовлен и подписан контракт на десять лет, как в случае с Ту-160. Чтобы предприятие знало свой завтрашний день, чтобы могло заказывать и закупать комплектующие по сегодняшний ценам, не дожидаясь удорожания продукции», – отметил глава военного ведомства.

Также министр рассказал, что Минобороны РФ в ежедневном режиме контролирует, как выполняется гособоронзаказ.

«По этому поводу наш главнокомандующий – Президент России собирает нас дважды в год – в мае и ноябре», – сказал он.

На форуме «Армия-2021» впервые покажут боевых роботов

В беседе с журналистами Сергей Шойгу отметил, что Россия опережает многие страны мира по технологиям производства оружия с искусственным интеллектом. Это касается беспилотных летательных аппаратом и боевых роботов. По словам министра, на форуме «Армия» выставлены образцы вооружения, которыми можно гордиться.

«Есть вещи, которыми нельзя не гордиться. Например, беспилотные летательные аппараты, я сегодня их смотрел – это то, что пошло в серию. Пять лет назад мы мечтать не могли, что у нас будет такая техника. Мы не просто догнали кого-то, а обогнали и встали впереди», - сказал Шойгу на встрече с журналистами в Казани. Он подчеркнул, что новейшие российские беспилотники прошли испытания в Сирии в условиях реальных болевых действий.

«Мы впервые сейчас покажем боевые роботы. До этого у нас были только роботы по площадному разминированию. Это очень серьёзные машины с искусственным интеллектом», - уточнил министр.

В беседе с журналистами Сергей Шойгу отметил, что Россия опережает многие страны мира по технологиям производства оружия с искусственным интеллектом. Это касается беспилотных летательных аппаратом и боевых роботов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Шойгу пояснил, что новые образцы вооружения пользуются спросом у военных ведомств всего мира. «Если говорить про покупателей, только за 2 дня только иностранцы купили на 2,2 млрд долларов. Думаю, что дальше – больше», - выразил мнение министр обороны РФ.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит с 22 по 28 августа в парке «Патриот» в Подмосковье. Здесь представлено свыше 28 тыс. различных образцов вооружения и техники.

«Для эффективного управления необходимо знать условия работы своих подчиненных»

В беседе с министром обороны России журналисты не смогли не спросить по какому принципу назначаются сотрудники на руководящие должности в военном ведомстве. Сергей Шойгу ответил, что при формировании управленческих команд, связанных с защитой людей и обеспечением безопасности страны одних только профессиональных навыков недостаточно, необходимы личные качества.

По словам министра, если топ-менеджеры крупных предприятий ориентируются на сухие показатели и цифры, в Минобороны РФ другие алгоритмы работы.

«Такие вещи как оборона страны, спасение людей, управление рисками – это несколько иное. Тут нужно понимать, что за твоим управленческим решением стоит не понижение или повышение себестоимости, а жизни людей, безопасность страны. Это огромная мера ответственности», - отметил Шойгу.

По словам министра, при формировании команды главное собрать единомышленников, на кого можно положиться. «Мне в этом плане повезло, мне всегда удавалось сделать так, что со мной работали опытные, старающиеся сделать дело как можно лучше, не прекращающие учиться люди. Это было и в МЧС, и в Министерстве обороны. Дальше идет доверие к этим людям, понимание того, что каждый отвечает за свое направление, а ты отвечаешь за все», - раскрыл секрет формирования профессиональной команды Шойгу.

По словам министра, при формировании команды главное собрать единомышленников, на кого можно положиться Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Министр подчеркнул, что для эффективного управления крупными ведомствами, необходимо знать условия работы своих подчиненных.

«Я придерживаюсь подхода, что всегда нужно быть на месте. Тем более, когда речь идет об МЧС или Миноброны. Ты должен знать и уметь больше, чем остальные. Когда мы начали этим заниматься, то необходимо было всё самим попробовать, чтобы понимать происходящее изнутри. Я всегда должен понимать, чем живут подчиненные — спасатели, войска», — подчеркнул Шойгу.

Министр привел в пример конкретные случаи, когда, несмотря на занимаемую им руководящую должность, лично испытывал внедряемые нововведения.

«Например, когда начали создавать горные подразделения — мы пошли в горы. Воссоздавали горноспасательные подразделения — мы полезли в шахту. Это постоянная работа. Мы периодически ездим на танках с выпускником Казанского танкового училища — начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Мы это делаем, чтобы понимать все аспекты: какая обувь должна быть у водителя зимой и летом и так далее. Я всегда старался жить жизнью той организации и коллектива, которыми руковожу», — резюмировал Сергей Шойгу.

«События в Афганистане дали понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ»

Мнение министра обороны журналисты спросили и по ситуации в Афганистане, где к власти пришли сторонники запрещенного в России террористического движения «Талибан».

«События в Афганистане дали понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ. Мы находимся в постоянном контакте со всеми членами по ОДКБ. Нам очень хотелось бы, чтобы там [в Афганистане – прим. ред.] наступили стабильность и спокойствие. Нельзя допустить разрастания терактов в гражданскую войну и, конечно, мы делаем для этого очень многое. Прежде всего, это прием беженцев», – отметил Шойгу.

По словам главы ведомства, те теракты, которые произошли по вине запрещенной в России группировки ИГИЛ или иных организаций, не должны произойти на территории стран ОДКБ, включая Узбекистан. Президент России уже также провел онлайн-совещание по этому поводу, отметил глава Минобороны РФ.

«Нельзя допустить разрастания терактов в гражданскую войну и, конечно, мы делаем для этого очень многое. Прежде всего, это прием беженцев», – отметил Шойгу Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ситуация в Афганистане ухудшилась этим летом после начала вывода американских войск. Сторонники движения «Талибан» (в России признано террористическим, его деятельность запрещена — прим. Т-и) 15 августа захватили Кабул, Президент Ашраф Гани бежал из страны. Многие государства начали эвакуировать своих граждан из Афганистана через кабульский аэропорт.

При взрывах в Кабуле, прогремевших накануне, погибли 103 человека – 90 граждан Афганистана и 13 американских солдат. Первый взрыв прогремел у входа в аэропорт, а второй — в непосредственной близости от него (у гостиницы Baron). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что в это время российских граждан в аэропорту не было.