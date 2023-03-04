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Культура 4 марта 2023 17:15

Сергей Шнуров опроверг сообщения о планах уехать из России

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не планирует уезжать из России. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что музыкант якобы хочет уехать из страны и уже занимается оформлением гражданства одной из стран Европы. В ответ Шнуров порекомендовал представителям СМИ не распускать ничем не подтвержденные слухи.

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», – подчеркнул он.

#сергей шнуров
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