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Сергей Шнуров опроверг сообщения о планах уехать из России
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не планирует уезжать из России. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что музыкант якобы хочет уехать из страны и уже занимается оформлением гражданства одной из стран Европы. В ответ Шнуров порекомендовал представителям СМИ не распускать ничем не подтвержденные слухи.
«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», – подчеркнул он.
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