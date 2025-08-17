Сергей Семак заявил о предвзятости судей РПЛ в матчах с «Зенитом»

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о предвзятой работе судей в матчах РПЛ с участием «сине-бело-голубых».

«Много есть вопросов, но я думаю, что, если посмотреть статистику последних сезонов, где-то эмоционально давит, что все боятся ошибиться, и ошибки против «Зенита», даже в прошлом сезоне… 7 ошибок по справедливой, скажем так, статистике. Наверное, относительно, потому что то, что афиширует ЭСК, – это достаточно странные всегда комментарии. Что касается тех моментов, связанных с судейскими ошибками, тот же «Краснодар» плюс семь, «Зенит» — минус семь. Это разница большая.



Опять же, сегодняшнее удаление в таком матче кому нужно? Я думаю, что не было ни акцентированного надавливания, ни наступа акцентированного. То есть моменты, при которых в других таких же моментах карточки не давали, были сегодня. Для меня немножко странная интерпретация. По пенальти не могу точно сказать, но тоже такой очень спорный момент, безусловно. Оба игрока, у обоих ноги на весу, нет никакого акцентированного движения. Сложно сказать по пенальти сейчас, но по поводу второй карточки я не согласен абсолютно», – цитирует Семака пресс-служба петербуржцев.

В матче пятого тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). В начале второго тайма у петербуржцев был удален Дуглас Сантос.