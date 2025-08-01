Сергей Семак рассказал, с кем «Зенит» точно расстанется

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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, с кем из игроков «сине-бело-голубые» точно будут расставаться. Он назвал трех игроков, среди которых Ильзат Ахметов. Он отметил, что игроки уже подыскивают себе новые клубы.

«Ду Кейрос и Ренан сейчас занимаются поиском продолжения своей карьеры в других клубах. У нас лимит по легионерам на сегодняшний день заполнен. Ильзат Ахметов, знаете, тоже сейчас занимается поиском команды», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В нынешнее трансферное окно питерский клуб уже подписал аргентинского защитника Романа Вегу и бразильского вингера Жерсона.