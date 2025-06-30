Сергей Семак рассказал о срыве трансфера Даку из «Рубина» в «Зенит»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о сорвавшемся трансфере форварда «Рубина» Мирлинда Даку в его команду. Он отметил, что в зависимости от приобретений у него есть несколько вариантов схем на поле.

— Трансфер Даку рассматривался для увеличения ротации или для возможной продажи кого-то из нападающих?

— У нас есть разные варианты. У нас есть мысли по поводу двух нападающих и одного. Кассьерра и Гонду могут играть не только на позиции центрального форварда. К сожалению, не получилось подписать Мирлинда. Но это футбол, такое бывает, — цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, в составе «Рубина» албанский нападающий сыграл в 29 играх во всех турнирах. В его активе 15 забитых мячей и 8 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.