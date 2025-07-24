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На главную ТИ-Спорт 24 июля 2025 15:29

Сергей Семак рассказал, насколько опасен «Рубин» для «Зенита»

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Сергей Семак рассказал, насколько опасен «Рубин» для «Зенита»
Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился комментариями в преддверии матча своей команды с «Рубином».

«Мне кажется, и «Рубин» не сильно изменился, и у нас команда не сильно изменилась. Прекрасно понимаем и знаем лучшие качества друг друга. Уже исходя из состояния, из самой игры будет видно, кто насколько готов и кто окажется лучше в данном конкретном матче», – передает слова Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, игра «Рубина» с «Зенитом» состоится 27 июля в Казани. Встреча начнется в 20:00 по мск. Казанцы занимают третье место в таблице РПЛ. Петербуржцы – четвертое.

#фк зенит #премьер-лига #спорт #футбол #фк рубин
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