Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Балтики»

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении своей команды от «Балтики» (1:2) в товарищеском матче.

«Самое важное, что все живы, здоровы. Что касается самой игры, первый тайм был лучше, это тоже понятно. Второй тайм сложнее, но большинство ребят нормально себя чувствовали, только в концовке подустали. Что касается замен, они были больше по необходимости. Выпускали вместо тех футболистов, которые, на наш взгляд, больше устали, и существовал определенный риск получить какие-то повреждения. Рабочая игра, достаточно неплохая с точки зрения борьбы и интенсивности.

Будем готовиться к следующему матчу. Осталось уже не так много времени. Надеюсь, функциональный этап близится к концу, и мы уже будем готовиться непосредственно к матчам. Пусть и график плотный, у нас осталось два контрольных матча, возможно, три. Будем надеяться, что хорошо подойдем к началу чемпионата», – передает слова Семака пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» занял второе место в таблице РПЛ с 66 очками. «Балтика» же стала чемпионом Первой лиги с 69 баллами. Тем самым калининградцы напрямую вышли в РПЛ.