Сергей Семак отреагировал на гибель Жоты

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о своей реакции на гибель форварда сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жоты.

«Грустно, конечно, когда уходят не только футболисты, а в целом молодые люди. Это жизнь. К сожалению, мы сами не знаем, как сложится завтра и послезавтра. Это трагическая новость для всего футбольного мира. Очень талантливый и яркий игрок. Думаю, что для всего футбольного мира это значительная утрата. Все мы, конечно же, скорбим и переживаем за родных и близких», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, Жота и его младший брат Андре Силва погибли в ДТП 2 июля в Испании.