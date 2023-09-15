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Сергей Семак оценил игру «Рубина» в преддверии матча в Казани
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем сопернике питерцев в рамках чемпионата РПЛ. В ближайшие выходные питерская команда сыграет с «Рубином» в Казани.
Рулевой «Зенита» считает «Рубин» серьезным соперником, который неплохо выступает в домашних матчах, а также хорошо использует стандартные положения.
«Рубин» – очень серьёзный соперник, хорошо играет дома и использует стандартные положения. Это крепкая команда, которая хорошо держит уровень единоборств и интенсивности. Думаю, что никому не будет просто в Казани.
Трансферы «Рубина» перед нашей игрой? Думаю, Рашид Маматкулович разберётся, кто в каком состоянии находится. Это игроки хорошие, качественные, но насколько они готовы сразу сыграть? Это вопрос к тренерам «Рубина». Они хорошо понимают возможности игроков, и мы знаем некоторых из них. Думаю, решение будет принято уже в день матча», — сказал Семак на предматчевом брифинге.
Накануне «Рубин» объявил о переходе сразу пятерых новых футболистов. Состав казанской команды пополнили вратарь Егор Шамов, защитник Урош Дрезгич, а также полузащитники Никола Чумич, Лазар Ранджелович и Валентин Вада.
Встреча между «Рубином» и «Зенитом» в рамках 8-го тура чемпионата РПЛ состоится в Казани 17 сентября. Игра стартует в 16:30 по московскому времени.
После семи сыгранных туров «Рубин» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. В активе казанцев шесть набранных очков. «Зенит» является действующим чемпионом страны. В нынешнем сезоне питерцы располагаются на 2-м месте в таблице РПЛ, набрав 14 очков в семи матчах.
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