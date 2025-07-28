Сергей Семак оценил игру Мирлинда Даку в матче с «Зенитом»

Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил действия нападающего «Рубина» Мирлинда Даку во вчерашней игре против сине-бело-голубых. Албанский форвард вчера забил в концовке встречи и добыл ничью для казанской команды.

«Даку? Он хороший игрок, мы в этом не сомневались. Я думаю, что на любой матч против лидеров нашего чемпионата, сильных клубов, конечно, у игроков отдельная мотивация. Не только у «Рубина». Когда остальные клубы играют против «Зенита» и других наших лидеров, всегда все команды выходят с особым настроем. Особенно, конечно, на «Зенит», – цитирует Семака корреспондент «ТИ-Спорта».

В третьем туре «Зениту» предстоит сыграть с ЦСКА в Москве 3 августа.