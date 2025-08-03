Сергей Семак оценил игру Александра Соболева в матче с ЦСКА

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление нападающего Александра Соболева в матче с ЦСКА (1-1). Форвард появился во втором тайме и отметился голом с пенальти.

«Он проявил себя сегодня хорошо. К сожалению, забил только с пенальти, у него еще было несколько моментов: в штангу попал с линии вратарской, головой два раза опасно бил. То есть, хорошее давление, но, как я уже сказал, реализовать еще один мяч с игры хотя бы, которого бы хватило для победы, не получилось. А так сыграл сегодня хорошо. Посмотрим на то, как пройдет наша тренировочная неделя, и уже будем принимать решение, кто будет играть, исходя из соперника, нашего состояния, и перед матчем примем решение», – сказал Семак на пресс-конференции после матча.

В четвертом туре РПЛ «Зенит» встретится на выезде с «Ахматом». После трех матчей петербуржцы находятся на шестом месте в турнирной таблице.