Сергей Семак о лимите на легионеров в РПЛ: «Мы станем гораздо менее конкурентными»

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер питерского «Зенита» и экс-игрок сборной России по футболу Сергей Семак высказался о новом лимите на легионеров в России.

«Никакие ограничения не способствуют развитию футбола. Прогресс в последние 20–25 лет связан с тем, что лимит отсутствовал.

Сейчас мы хотим вернуться к тому, что уже проходили. Мы станем гораздо менее конкурентными, в том числе в еврокубках. И абсолютная загадка для меня — зачем делать лимит в лимите. Люди будут сидеть, в зависимости от правила количества легионеров на поле и в заявке. Силы футболу это безусловно не добавляет», – сказал Семак корреспонденту «Матч ТВ».

Ранее, министр спорта России Михаил Дегтярев объявил о новых правилах лимита на легионеров с сезона‑2028/29 в РПЛ. Он будет ужесточен по схеме «10 легионеров в заявке — 5 на поле». Также глава минспорта РФ отметил, что это коснется и потолка зарплат.